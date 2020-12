Ik zou er wat voor geven om gewoon weer eens een week in 1986 te mogen zijn. Toen CDA-ers nog wel christelijke idealen nastreefden, toen PvdA-ers nog wel iets voor arbeiders deden, toen D66-ers nog wel in directe democratie geloofden, toen GroenLinks-ers er nog wel voor het milieu waren en toen VVD-ers gewoon VVD-ers waren. Toen Nederland nog best goed bezig was en je zorgpremie nog niet boven de twintig gulden uitkwam. Toen VVD-ers, GroenLinks-ers, PvdA-ers en D66-ers nog allemaal in hetzelfde buurtje woonden en ook bij elkaar op de koffie kwamen. Ja, mijn beste vriendinnetje had een vader die bankdirecteur was. Hij verdiende minder dan mijn vader, en die was elektromonteur. De rijkste man in onze buurt was de groentenboer. Ook de meest populaire. Jullie kunnen allemaal lullen tot je een ons weegt, maar dat waren betere tijden. En ik denk dat ik wel weet waarom. Meer gelijkwaardigheid en meer wederzijds respect. Dat is tegenwoordig wel ver te zoeken. Ook hier in de panelen. Ook ik doe daar aan mee. Kut hè?