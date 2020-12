Hij Het is terug in de ring. En hebben we het natuurlijk niet over Benny Nogwatdinges, want de knokpartij Badr vs. Dinges draait natuurlijk maar om één man. Badr Hari (109.3 kg, 106 zeges, 92 op ko). De onofficiële koning van Marokko. De man die je niet wil tegenkomen in een donker steegje in de Amsterdam ArenA. Of in een donker steegje in een club. Of in een donker steegje van een andere club. Of in een donker steegje voor de deur van een club. Of gewoon in een donker steegje van de boksring. Want alles leuk en aardig, die Pipo Verhoeven met z'n acteerkwaliteiten en z'n ideale schoonzoneritus, maar de indrukwekkendste, meest legendarische, gruwelijkste, technisch meest fantastische en allerspectaculairste knock-outknokker van de planeet is Badr Hari, of u 'm nou niet mag of helemaal niet mag. In de ring is het een geweldenaar. Oeragressie, geniet er maar gewoon van, want de laatste keer dat u agressief was had als reden de afwezigheid van curry op het frikandelbroodje. LIVE, ergens op internet, Badr tegen Dinges.

UPDATE: Main card begint met Rigters vs. Bhugwandass, eerst nog wat andere potjes, Badr rond 23.00 uur.