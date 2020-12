Dertiende, vierde, vijfde, achtste, vijfde, achtste, zesde, vijftiende, derde, tiende, uitgevallen, twaalfde, vijftiende, zevende, derde, zesde, vierde. Alle uitslagen van Alexander Albon in het voorbije seizoen in de Formule 1 keurig op een rijtje, met als eindresultaat een daverende zevende plek in het klassement. In de kwalificatie deed de Thaise Senna het ook al zo goed tegen Max Verstappen (17-0 verlies). Wat De Telebelg bracht als voldongen feit is nu officieel: de schopstoel van Alex Albon wordt de racestoel van Sergio Pérez, de man die al sinds 2011 blijk geeft van pure middelmaat, maar omdat hij in een Magenta Mercedes rijdt ineens wordt gezien als de reïncarnatie van Rubens Barrichello en de man die Max Verstappen aan de wereldtitel gaat helpen. Lekker dan, zo'n Red Bull Junior Programma. Slechter dan het slappe vaatdoekje Alex Albon is het in ieder geval niet: die heeft had simpelweg veel te weinig kwaliteit, veel te weinig persoonlijkheid en veel te veel excuses. Al zien we Alex vast nog wel een keer terug in een of andere toerwagenleague waar geen hond naar kijkt. Enfin is het al tijd voor Red Bull bier.