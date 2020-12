Het ergste blijven al die mensen die in een soort romantisch idee van oorlogsmonument gaan en balken over “samen doen” en “ achter de regering staan”. Het beleid is aantoonbaar ernstig inconsequent en onduidelijk. Er is geen perspectief en dat de economie zware klappen gaat krijgen is duidelijk. Er wordt wat geschermd vanuit de machthebbers dat het mee zal vallen en verwachting dat het volgend jaar zal aantrekken. Vergis je niet; economische groei, herstel, is niet hetzelfde dat burgers dit gaan merken. De grote bedrijven misschien, elite regio’s wellicht, maar het MKB krijgt de klappen en hun werknemers. Grote bedrijven en organisaties zitten met hun lobby in het Torentje.

De Jonge is een blundervogel en met de komende verkiezingen werd ongenoegen binnen de coalitie al gelekt daarover. Toch zet men door want anders gezichtsverlies van het hele kabinet en dat gaat boven alles.

Waarom is Duitsland nu al bezig met optuigen van vaccinatiecentra? Omdat dit heel verstandig is, ook al kan het vaccineren nog niet beginnen. Nederland? Vage berichten, geen actie en achter de feiten aanlopen zoals dit kabinet al het hele jaar doet.