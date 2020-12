Jaap Hamburger heeft dus geen moeite met de moslimbroederschap die hardop zegt de holocaust te willen voltooien; maar wel met een website die dat aan de kaak stelt. Terwijl genoemde moslimbroederschap-afwijzende website;

- minstens zo kritisch is naar FvD;

- vol lof is over gematigde moslims als Zihni en Ozutok.

Genocidaal geweld afwijzen is kennelijk racisme, want Westers.

Dat ooit door de USSR bedachte en verspreide "weg-met-ons" dogma dat alle Westerse landen teistert, teistert ook Israël. Een jaar of 10 geleden verscheen er in Israël een fopwetenschappelijk onderzoek dat zou bewijzen dat joden racistisch zouden zijn, want ze zouden na militaire overwinningen van Israël "weinig of geen Arabische/Palestijnse vrouwen hebben verkracht"...

Eerlijk is eerlijk. In die regio worden militaire overwinningen inderdaad gevierd met grootschalig seksueel geweld. Vandaar het Italiaanse woord voor massaverkrachting; marocchinate. Genoemd naar de Marokkaanse huurlingen die namens de geallieerden tekeer gingen rond Monte Casino. nl.wikipedia.org/wiki/Marocchinate

Maar is het niet-verkrachten van overwonnen vrouwen echt racisme?

Dat klinkt bijna net zo debiel als het minst achterlijke "onderzoek" van Gloria wekker. Een raciste die Nederlanders haat, en tegelijkertijd door elke Nederlander in de subsidiesector op handen gedragen wordt.

Westerlingen wordt geleerd zichzelf te haten.

Alle Westerse vrijheden te haten.

Jaap Hamburger is voor Israël en de joden wat Peter Rdogan de Vries is voor Nederland en de Nederlanders. Iemand die, bewust of onbewust, onze ondergang aan het bewerkstelligen is.

Een liedje voor Jaap; Wakker Worden! www.youtube.com/watch?v=qGh9AzWDJsU