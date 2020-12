:

Je tegel klopt als een bus. Wat had je anders van mij verwacht? In Limburg geboren en getogen dus je groeit op met het goede leven en dus ook horeca. Als hummeltje namen vooral de vrouwelijke obers mij mee naar de keukens. Op de keukentafel gezet en constant lepels van de chefs om mij met een grote grijns te laten proeven. Onder het motto: " Effe kieken of de jong het lekker vindt." Schitterend. Ik had toen ik een jaar of 6 a 7 was al een reputatie. Zeer beleefd, niet schreeuwen, niet vervelend zijn en netjes wachten op de lepels van de chefs om te proeven. ;-)

Echter terug naar nu. Wat mij vooral stoorde was de arrogantie van de Jonge een tijdje geleden. Tussen neus en lippen effe melden dat die sector weer dicht moest terwijl de cijfers, vooral bij de droge horeca die alles heeft gedaan om het tegen te gaan, het niet onderbouwde. Zelfs bij de natte horeca kun je de boel aanpassen. Tijdelijke "booths" bouwen zoals in de pubs in het VK. Helaas effe niet aan de bar hangen en zelf bestellen. Het is niet moeilijk.