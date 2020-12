Bewaard voor de zondagsrust. Dit alarmerende draadje van de NRC-journo die uitzocht hoe het nu zat met uw nieuwe buren. Klikken op "11:05 AM - Dec 5, 2020" (of hier via ThreatReader) en u krijgt 15 x MUILPEREN in het gezicht van onze mooie multiculturele samenleving. Iedereen heeft het maar over jihadbruidjes, moslimbroederschap ontkennende moslimbroeders en overige ploflims. Maar die Assad-mannen konden er ook wat van. En ze wonen gewoon bij u in het portiek, te Noord-Holland, Gelderland en Drenthe. Ze groeten heel vriendelijk "ghallo boerman", maar het zijn complete Totenkopf Divisie's die door de falende IND van Ankie Broekers-Knol en Bente Becker (VVD) het land worden binnengelaten. "Het is een kwestie van tijd voordat ze hun oude skills weer laten gelden en ook hier gewapende bendes oprichten.” Maandag nieuwe Bente Becker Bingo-cijfers voor de Asielinstroom van Week 49, Dinsdag kamervragen voor Broekers-Knol, 18 maart de grenzen dicht.