Het F1-circus is nog steeds in Bahrein. Romain Grosjean is nog aan het bijkomen maar dit weekend zal ook Lewis Hamilton niet in een dramatisch shirtje knielen. Zijn stoeltje is namelijk zoals u vast al gehoord heeft voor de Williams–Brit George Russell, en dat is waarom we de quali ook ff meepakken in een topic. Lewis is namelijk geknield voor corona en Mr. Saturday mag zijn auto uitproberen. In twee van de drie vrije trainingen reed hij prompt de snelste tijd, wat je dus enorm af doet vragen hoe hard Max de wereldkampioen er af zou kunnen rijden als hij óók dezelfde auto had. Het management van Mercedes zal ook wel handenwrijven met de razendsnelle Russell, want Lewis moet z’n contract nog verlengen en plotseling blijkt de auto inderdaad belangrijker dan de bestuurder. Kudtweekend ook voor Bottas trouwens want die wordt ook te kakken gezet, maar goed, who cares verder.

Voor de vaderlandse F1-fan is er dit weekend namelijk kans op een zege. Russell heeft de snelste auto, maar minder ervaring dan Max, die net de snelste was in de laatste vrije sprint op het tot ovaal-met-een-paar-chicanes ingekorte baantje in Bahrein. Vlak de jonge George niet uit trouwens, een tientje bij de bookies geeft je 47 piek dat hij de race wint morgen en daarmee maken ze hem de grootste kanshebber na Max & Valtteri. Ons tientje voor de quali staat echter op Max, en de volledige opbrengst daarvan zetten we morgen ook op Max. Dus nu ff naar Ziggo voor die bolle en z’n tandarts of google een stream voor wie nog geen abo op Crofty & Co bij F1TV van de Sint heeft gekregen. VROEM!