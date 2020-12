Kennelijk was de dood van Derk Wiersum niet genoeg om de bloeddorst van Taghi (yo Ridouan wij niet hè) te stillen. Volgens De Telebelg staan ook Onno de Jong en Peter Schouten, de eindbazen die de verdediging van de kroongetuige na de dood van Wiersum op zich hebben genomen, en Peterrrr R. de Vries op de dodenlijst. Peter kent u natuurlijk als spelersmakelaar, adviseur, misdaadverslaggever, voormalig directeur van een advocatenkantoor en heel veel andere dingen, zoals adviseur van de kroongetuige. Niet leuk, wel in de lijn der verwachtingen. Gelukkig hebben wij een Openbaar Ministerie dat altijd heel erg doortastend optreedt als het gaat om de bescherming van personen die op een lijst staan. Ook nu is het optreden weer half half: "Leden van het verdedigingsteam van Nabil B. vinden dat zij over de dreiging onvoldoende zijn geïnformeerd. 'We zijn slechts in algemene termen op de hoogte gesteld en vinden dat wij als beoogde slachtoffers recht hebben op volledige, gedetailleerde informatie', aldus Schouten." Welja, met vrienden als het Openbaar Ministerie heb je helemaal geen mensen die je dood willen schieten meer nodig.

UPDATE: Ondertussen rechtszaak over martelcontainers, Taghi Saskia na de klik.