Gezellig oud-Hollands fenomeen om alles wat niet werkt, niet goed draait of jarenlang heeft geleden onder lachwekkend management te belonen met een sloot subsidie. Neem nu de kranten. Niemand leest die malle papieren apparaten nog en dus hebben ze het lastig. Het zorgt ervoor dat ze moeten innoveren, moeten meegaan in de vaart der volkeren (digital first, mobile first) en goed moeten nadenken over inhoud en strategieën. In tegenstelling tot in oud-mediaal B-land België, waar ze niks kunnen, maar die stoffige kranten lachend een miljoenmiljard subsidie slurpen, waardoor de Mediasterfhuizen ook nog eens iedereen en z'n Telebelg kopen om de boel hier ook te verpattaten. En nu wil de ChristenUnie in Nederland de btw voor de kranten op 0 zetten en de bezorging subsidiëren omdat het zo belangrijk is voor een 'brede onafhankelijke informatievoorziening'.

Alsof er op internet te weinig onafhankelijke bronnen zijn, of een te uniform aanbod is, om te zorgen voor 'een brede onafhankelijke informatievoorziening'. Alsof de democratie in gevaar is als die papieren 5,5'jes niet meer in de bus ploffen. Het toverwoord is weer eens 'nepnieuws' en dus krijg je straks de Publieke Omroep 2.0 in je brievenbus gebeukt door een gesubsidieerde bezorger. "Publieke omroepen kunnen nieuwsvoorziening verzorgen op radio, televisie en online. Kranten en tijdschriften moeten volledig hun eigen broek ophouden. Dat gaat steeds moeilijker", zegt Stieneke van der Graaf. Ja nou en? Van al die matige kranten die we hebben kan er best wel eentje weg. Trouw ofzo, ajuus, scheelt ook weer een paar bomen. Jammer dan Trouw, maar in de concurrentiestrijd met de andere jongens was jij de zwakste schakel. Vervelend voor de werknemers, niet vervelend voor de Nederlanders, want die lazen dat ding toch al niet.

Als een krant niet wordt gelezen is er kennelijk geen behoefte aan en moet je het dus NIET aan de kunstmatige beademing leggen. Subsidie is een stom vehikel om te verbloemen dat je product niet werkt en vooral op het gebied van media is het giftig, denk maar eens aan al die polariserende haatpodcastjes die uit de ruif veten. Straks krijgt de Volkskrant subsidie om Bert Wagendorp zijn Schipholhaat over de wereld te kotsen en dan krijg je daar weer gezeik over, dan krijgt de Volkskrant subsidie om die domme 'hi hi ha ha dik zijn is gezond'-crack van Asha ten Broeke over de wereld te kotsen en dan krijg je daar weer gezeik over en dan is de Volkskrant helemaal pro-Zwarte Piet, want zo zijn ze daar, en dan krijg je daar weer gezeik over. En wie subsidieer je eigenlijk wel en wie subsidieer je niet? GEWOON. NIET. DOEN.