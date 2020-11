Hamilton pole, Bottas op 2, 's lands laatste volksheld op 3. Albon op 4, en die reed z'n auto vrijdag nog aan stukken tijdens de vrije training, dus ook hem gunnen we een waardig laatste seizoen in de sport. Ferrari start buiten de top 10. In golfstaat Bahrein en daar is alles kunstmatig dus ook het licht waar ze tijdens de schemering in rijden, finish in het donker. Factsheet hier. En vergeet niet te knielen voor de winnaar!

UPDATE: HOLY SHIT. Megacrash van Grosjean in ronde 1. Grote vuurbal jonguh! Nog geen update over de coureur.

UPDATE: Rode vlag. Race gestopt. Grosjean is okee.

UPDATE: Grosjean naar verluidt gebroken ribben. Mazzelpik.

UPDATE: Herstart om 16.35 uur.

UPDATE: Pérez in vlammen. Weer een Safety Knakker. Hamilton gaat winnen, Max P2, Albon P3. Bottas slechtste coureur van het veld.

BEELDEN

Rondleiding circuit door Bottas (2019)