Wat ook maar niet weg wil gaan en waar we ook al bijna een jaar vanaf proberen te komen, is natuurlijk corona. De ziekte die niet alleen onze longen, maar ook onze economie sloopt. Tijd om het daar onder het genot van de nodige chips (als u chips eet, eet u niet alleen chips, maar steunt u ook de economie), nootjes (als u nootjes eet, eet u niet alleen nootjes, maar steunt u ook de economie) en bier (als u bier drinkt, eet u niet alleen bier, maar steunt u ook de economie) over te hebben met niemand minder dan de duidelijkste aller economieduiders: Kees de Kort. Kom er maar in Kees!

LIVE om 21u in de stream hierboven of direct op YouTube.