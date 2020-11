Daarrrrrr is het dan. De spin in het hyperambitieuze Groene Web van Frans Timmermans: het compleet verneuken van de zee. In India flikkeren ze werkelijk alles in de Ganges, als u in Indonesië van het ene naar het andere eiland wil kunt u gewoon lopen en dichter bij huis pleuren ze zelfs op Sicilië alle zooi lukraak op straat, maar een beter milieu begint natuurlijk bij onszelf. Er staan nu al een paar duizend windmolens op zee, goed voor zo'n 12 gigawatt, en dat moet van de klimaatpaus naar 60 gigawatt in 2030 en 300 (!) gigawatt in 2050. Dan is Timmermans zelf al zo'n 30 jaar dood en dan zit de rest ermee, honderdduizend klimaatminaretten in de natuur, in de Middellandse Zee, in de Atlantische Oceaan.

Honderdduizend grafzerken van Frans Timmermans, die ons vanuit de hel allemaal in de bek pist omdat hij honderdduizend aandenkens aan zichzelf over Europa heeft uitgestrooid, terwijl de vogels zich te pletter vliegen tegen die dingen, vissen van schrik verhuizen naar een ander deel van de wereld, alle zeehonden morsdood of zo doof als een kwartel, veerdiensten als een Alberto Tomba naar hun bestemming varen en alle vissers definitief zijn weggepest. Want het klinkt heel nobel, dat 'daarbij zullen de belangen van de natuur en de visserij worden bewaakt', maar als de EU ergens een schijthekel aan heeft dan is het wel aan de visserij. Frans Timmermans is sowieso nog nooit in een haven geweest. Ja, misschien een keertje in Almere-Haven, omdat er een goed bakkertje zit. Het megalomane project kost 800 miljard euro, maar u kunt er toch helemaal niks tegen doen, want 'democratie in de Europese Unie' is de Nederlandse vertaling van 'verkiezingen in Noord-Korea'. Nu lazen we onlangs dit stukkie in de VK ("er valt niets meer te verdienen met windstroom van de Noordzee") en daar zitten we dan straks in 2050, met onze 300 gigawatt, als president-generaal Thunberg van de klimaatcommissie van de EU op haar luchtfiets tussen Brussel en Straatsburg peddelt. En weet u waar die windparken worden neergekwakt? "Het Nederlandse deel van de Noordzee is met zijn relatief ondiepe water uitermate geschikt voor windparken." Juustem, voor uw porem. We zijn effe naar de visboer.

