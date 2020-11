: Wist je dat de grote CEO's van de tech giganten gigantische schulden hadden voordat ze überhaupt winst konden draaien? Voorbeeld: Twitter werd opgericht in 2006, maar pas in 2018 konden ze echt winst maken. 12 jaar in schulden lopen, maar hoe kan een bedrijf met schulden staande blijven, terwijl de CEO miljardair werd? Oh wacht.... Misschien heet er iets als mensen in dienst hebben die verstand hebben van zaken en weten hoe een bedrijf moet lopen in tijden van schulden om vervolgens winst te maken na een aantal jaar.

Nog een ander voorbeeld, Tesla Inc. van Elon Musk. Eerder opgericht dan Twitter en een jaar later dan Twitter winst maken. In andere woorden, opgericht in 2003 en pas in 2019 winst kunnen maken. En toch is Elon Musk, terwijl al zijn bedrijven in het rood draaiden, een groter miljardair dan Trump. Maar hoe kan dat dan? Dat laat ik aan uw onderzoek over.