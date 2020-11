We konden vannacht niet slapen van de spanning, want VANDAAG IS DE INTOCHT VAN DE SINT en er zijn er zelfs TWEE joepie.

De original gangster Sinterklaas en zijn Pieten komen aan op een supergeheime fictieve bestemming, namelijk El... Zwalk. Op de radar van Vessel Finder zien we in ieder geval dat Sint met zijn Pakjeshydrograaf 12 eerst even op audiëntie moet bij de goedhuisjesman van Weesp, namelijk Akwasi. De heer Akwasi (deelt geen cadeautjes uit, wel klappen) wilde nog even een razzia uitvoeren op de Pakjesboot om te zien of er nog Zwarte Pieten aan het werk waren. Op het Sinterklaasjournaal zagen we al dat een of andere Piet zo zwart werd van het scheppen van de kolen, dat anderen 'm gekscherend 'Zwarte Piet' noemden. Oh oh dat wordt meppen! Live om 12.00 uur, NPO3 met een speciale gastrol voor Matthijs van Nieuwkerk, de Sjors Fröhlich van Zwalk.

De alternatieve Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen aan op een wat minder geheime en in ieder geval geen fictieve bestemming, het is namelijk Harlingen. De reden dat Sinterklaas met zijn speedboot (lol) vol cadeautjes aanmeert in Harlingen wordt door Oorlogspiet Arnold Karskens van de Intochtcommissie als volgt uitgelegd: "Daar lag een boot." Geen idee wat we mogen verwachten, behalve dat echte patriotten (🇳🇱) heel veel tradities, culturen en gewoontes in stand houden en dat anderen gewoon niet zo moeten zeiken. Live om 11.00 uur, YouTube dus na de klik, met een speciale gastrol voor Geert Wilders, alias de Philip Seymour Hoffman van Venlo.

UPDATE 11.02 uur - Deze Truus is de alternatieve Dieuwertje. We openen met een vrolijk liedje

UPDATE 11.06 uur - Gedoe over de stoomboot die verdwenen is. Het lijkt de NPO wel. HALLO WE ZIJN HIER VOOR DE ZWARTE PIETEN

UPDATE 11.07 uur - Heujjjj daar is Zwarte Piet! Hoo-li-gans! Het is heel slecht geacteerd trouwens

UPDATE 11.10 uur - Hahaha Zwarte Piet zingt een lied: hij heeft genoeg van corona. Ga weg corona! Classic dit

UPDATE 11.15 uur - Ruzie over mondkapjes nu

UPDATE 11.20 uur - Piet (heel grappig met een mondkapje in zijn haar) komt het verlanglijstje van Geert Wilders halen. Minder Marokkanen enzo. Geert is 'vereerd' dat hij een Zwarte Piet mag ontmoeten. Hij zegt dat hij heel lief is geweest. Piet sluipt de kamer uit. Interview gaat mis. Clowntjescabaret compleet

UPDATE 11.25 uur - Sorry hoor, we gaan effe wat anders doen, naar de supermarkt ofzo. Pepernoten kopen

UPDATE 11.30 uur - O het is afgelopen. We zingen nog een liedje



UPDATE 11.45 uur - Door met de NPO-intocht. De Hydrograaf ligt nog steeds in Weesp voor de rijtjes huizen (ja, met spatie) van Akwasi. Straks gaan ze ons nog vertellen dat de intocht eerder is opgenomen! STRAKS GAAN ZE ONS NOG VERTELLEN DAT SINTERKLAAS HELEMAAL NIET KOMT

UPDATE 11.55 uur - Als de intocht al is opgenomen in Elburg (en die sneaky Klaas dus al in het land is) dan hoeven we ook niet meer te kijken!!!

UPDATE 12.02 uur - Sinterklaas komt aan in Elburg! Hij is er al meer dan een maand! Hadden we verdomme al heel vaak onze schoen kunnen zetten