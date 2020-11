Partij van de Naastenliefde (vvd) weer in de bocht. Want terwijl wij allemaal krom liggen om corona het hoofd te bieden komen die frietvreters in groten getale van over de grens naar ONS land - Hulst (zeg maar Antwerpen-West) - om de wijsneus uit te hangen. "'In winkels zie je soms hele Belgische gezinnen samen boodschappen doen of winkelen. En als je ze dan vraagt afstand te houden, dan is er meteen gedoe', wees Eugène Verstraeten van HulstPlus op de praktijk." En dus zijn er steeds meer Zeeuwen die wel ff klaar zijn met die roedels Belgen en Duitsers over de vloer. En wat is de oplossing van de vvd? "We moeten liever voor elkaar zijn." Aai over de bol. En lief doen. Lekker oplossingsgericht denken wel, met de sleutel tot de wereldvrede: wat 'liever' voor elkaar zijn. Joehoe mensjes uit Azerbeidzjan en Armenië! Jullie ook lief doen hè! Lief.