An employee of the Amsterdam Public Library (OBA) shows a book with Sinterklaas and Zwarte Piet in Amsterdam, The Netherlands, 12 November 2020. The library is removing books with a traditional Zwarte Piet from the museum to the safe (ANP)

Welja. Rituele Boekverbrandings worden nu gerekend tot "Nederlandse Highlights" bij ANP Photo. Kinderboeken die in strijd zijn met "de goede zeden" gaan de kluis in, of zoiets.

Daarom is GeenStijl op zoek naar bovenstaand boek. Want we gaan het inscannen en toevoegen aan de Permanente Collectie, opdat iedereen het onbeperkt kan lezen. Iemand een exemplaar van Het Land van Sinterklaas voor ons? (We hebben geld. Mailen naar redactie@geenstijl.nl) Namens normaal Nederland, bedankt.