Tra-nen in de ogen, kippenvel over het hele lijf en een boel bier in de pens, nu zijn we de komende maanden weer hartstikke emotioneel. Deze Shaffiaanse ode aan worstenbroodjes, verkleedpartijen, vrienden en vierduizend bier. We zien Veul Gère, Lamme Frans, Vieze Jack, Huub Hangop, Peter Selie en nog veel meer absolute winnaars van wie we nog nooit gehoord hebben omdat we niet meer op onze benen konden staan. Nu al nummer 2 in de downloadlijst van iTunes, 9 plaatsen te hoog, en op nummer 1 staat 'Tebbie nou op je muil'. Ook al zo'n topnummer. Wie zei dat de Nederlandse muziekcultuur is afgebroken? We staan helemaal aan de top.