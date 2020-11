Ha! Daar is-ie. Het enige echte Zwarte Pieten Journaal van Nederland. Iedereen keek vorige week vreemd op toen er een Zwarte Piet in het Tweede Kamer-gebouw rondhuppelde. Maar dat was dus hiervoor - Zwarte Piet kwam een kadootje brengen voor de heer Wilders. Vanaf 14 november te zien in Het Echte Zwarte Pieten Journaal van Ongehoord Nederland. We zien een echte stoomboot, we zien een echte Sinterklaas, we zien echte Zwarte Pieten. Alles beter alsdan die neppe NPO SinterKlazien uit Zwalk! En we zien een moederlijk-gezellige presentatrice, we zien molens, we zien Nederland zoals Nederland bedoeld is. En we zien ook Arnold Jan Scheer, die al 40 jaar schrijft en filmt dat Zwarte Piet niets met racisme te maken heeft, maar teruggaat naar een tijd dat we hier in pagan Pan-Europa allemaal voorgristelijke rituelen en gebruiken hadden. Zet uw schoen, op 14-11. Doen! Check YouTube van Ongehoord Nederland.