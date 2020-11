Het ontheemde Nederlandse volk kan zich ook in het door corona, onthoofdingen en verkiezingen getekende 2020 laven aan een fijne dosis 2010 t/m 2019. Hoewel er in Nijmegen helemaal geen sinterklaasintocht is heeft een lokaal chapter van rebellenclub KOZP aangekondigd 'op ludieke wijze' actie te gaan voeren tegen winkeliers die toch een zwart pietje in de etalage hebben hangen. Nu kunnen we veel van KOZP zeggen, maar niet dat ze goed zijn in 'ludiek actievoeren': meestal is het nogal dwingend, hysterisch en intimiderend. En aan de andere kant van de waarnemingshorizon in dit zwarte gat staan de 'voorstanders van Zwarte Piet', denk aan de kastnazi's van Nijmegen Rechtsaf en hooligans van voetbalclub NEC, klaar om met 'vliegende brigades op te treden als dat nodig is'. Misschien dat die nieuwbakken burgemeester van Zwalk de orde kan herstellen in kinderfeestland, want in dit kudtjaar hebben we ff geen zin in een burgeroorlog.