Trump-medewerkers vertellen aan Axios dat "an internal effort is underway to dissuade Trump from pursuing a blitz (with Rudy Giuliani as the tip of the spear) that could mean three to six weeks of legal challenges, discovery and rulings — at the same time that Biden is talking daily about a message of healing." Nu zijn er weinig woorden waar we zo geil van worden als Giuliani, tip en spear, en dat staan ze ook nog nog in 1 zin. Ook melden bronnen dicht bij Trump dat hij geen enkele intentie heeft op te roepen tot nationale eenheid en of zijn ambt voor het sluiten van alle procedures uit handen te geven.

Maar goed, er is dus een split gaande binnen wat ooit de GOP was. De echte gelovigen willen tot het bittere einde door, de rest hoopt op een waardige uittocht en dito overdracht. Want het grootste probleem is natuurlijk dat de meeste republikeinen lijken te weten dat de strijd deze ronde sowieso verloren is, en dat er geen hertelling is die het tij nog kan keren.

Noot van de redactie: we staren ons al de hele dag blind op vormen van vermeende fraude in zeven staten namelijk Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia en Nebraska's 2nd congressional district. De meeste lijken tot nu toe doodgecheckt of circumstantial maar we proberen het morgen allemaal even onder elkaar te zetten. Teveel moving parts vandaag.

Instant Update: Trump heeft adviseurs verteld dat hij een 2024 run overweegt. En natuurlijk gaat dat lukken, want het probleem, meneer, dat blijft.

De Giulster

Altijd blijven lachen

Is zo

De nieuwe chef dossier Get Off My White House Lawn

Een "target rich environment" zoals Hill dat noemt

Tell Cersei it was her