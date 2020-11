Als kind zat ik op judo. Voordat de les begon en als de les was afgelopen moesten we allemaal op een rijtje zitten aan de rand van de mat. De hoogste banden (zwart) vooraan, de laagste banden (wit) achteraan. Op het moment dat ik dit schrijf realiseer ik mij pas dat al in de jaren 70 zwart het privilege had boven wit, maar dit terzijde.

We zaten geknield en we moesten tweemaal buigen. Eenmaal naar de leraar (sensei) en eenmaal naar een tempeltje vooraan de mat dat op een altaartje stond (shinden)

Op een dag vroeg één van de leerlingen aan de sensei: "Voor wie knielen we eigenlijk in dat tempeltje? Is dan een één of andere god of zo?" De sensei glimlachte en zei: "Goede vraag. Jullie mogen één voor een naar het altaartje lopen en in het tempeltje kijken. Maar jullie mogen niets zeggen als jullie gezien hebben wat het gene is waar je voor knielt. Jullie moeten vooral goed onthouden wat je gezien hebt".

Toen de beurt aan mij was gekomen liep ik naar het altaartje en keek wat er zich in het tempeltje bevond. Toen begreep ik waarvoor en voor wie ik knielde. In het tempeltje bevond zich een klein spiegeltje.