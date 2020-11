Nachtje hè. Eerst even over die "secretly dumped ballots" waar Trump onderstaand over tweet, verwijzend naar deze beschuldigingen van fraude in Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Dit screenshot gaat rond op de socials waaruit blijkt dat in Michigan er uit het niets en ter elfder ure 138.000 stemmen bijkwamen voor Biden, maar 0 voor Trump, wat natuurlijk op fraude zou wijzen. Die telling stond inderdaad daadwerkelijk online op een blauwvink polling website, maar werd snel daarna aan een error gewijd en gecorrigeerd. "This morning there was a clerical error in the Shiawassee, MI county presidential data,. Once we identified the error, we cleared the erroneous data and updated it with the correct data as provided by officials," schreef Decision HQ.

Een gelijksoortige beschuldiging over 112.000 stemmen in Wisconsin weerleggen officials ook tegenover fact checkers. ""Absolutely no ballots were ‘found’," Reid Magney, a spokesperson for the Wisconsin Elections Commission, told PolitiFact. "All of the election results that were reported in the early morning hours of Wednesday were valid ballots that were received by 8 p.m. on Election Day according to the law. (...) Magney said he didn’t know exactly what the Facebook post was referring to by its mention of 112,000 votes. But he said that perhaps the post was alluding to counts of absentee ballots."

Zie een overzicht van nog veel meer weerlegde fraude-claims alhier en hier. MAGA-makkers, het lijkt erop dat we ons verlies gewoon als echte Nederlandse Amerikanen moeten gaan nemen. Biden claimt zijn overwinning nog niet officieel maar is wel officieel hoopvol. En als Amerika over 2 jaar officieel is uitgeroepen tot Chinese deelstaat bestormen we Miami Beach met rode petjes achterstevoren.

