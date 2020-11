Scoopje van Axios. Ze schrijven dat Biden-adviseurs hen vertellen dat "If news organizations declare Joe Biden the mathematical president-elect, he plans to address the nation as its new leader, even if President Trump continues to fight in court. (...) So if Biden is declared the winner, he'll begin forming his government and looking presidential — and won't yield to doubts Trump might try to sow." Ze zouden hierbij afkijken van de fout die Democratische kandidaat Al Gore in 2000 maakte door na te laten zijn overwinning te claimen, en Bush de Supreme Court uiteindelijk hem de overwinning toe liet kennen. Daar heeft team Biden deze ronde blijkbaar geen zin in. Trump kennende, echter, lijkt het uitgesloten dat hij zijn ambt uit handen geeft zonder zwart op wit te hebben dat hij verloren heeft. Kortom, dit wordt een slugfest. Maar goed, vanavond om 21:00 dus HIER LIVE OP GEENSTIJL Hans Teeuwen, Roderick Veelo, Theodor Holman, Geerten Waling, Zentgraaff en de hele GS-crew bij Chips, Nuts, Beer ELECTION NIGHT.

