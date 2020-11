National Guard is deployed in Philadelphia, er is een zwarte man door de politie doodgeschoten en er zijn verkiezingen. philadelphia.cbslocal.com/2020/10/31/... Philadelphia ligt in Pennsylvania, een key-battleground state qua verkiezingen, die alleen al 24 uur gaat nodig hebben om alle post stemmen te openen. Een uitslag gaat dagen duren.

President Trump has told confidants he'll declare victory on Tuesday night if it looks like he's "ahead," according to three sources familiar with his private comments. That's even if the Electoral College outcome still hinges on large numbers of uncounted votes in key states like Pennsylvania.

The latest: Speaking to reporters on Sunday evening, Trump denied that he would declare victory prematurely, before adding, "I think it's a terrible thing when ballots can be collected after an election. I think it's a terrible thing when states are allowed to tabulate ballots for a long period of time after the election is over." www.axios.com/trump-claim-election-vi...

Het is triest dat de nuancering vanuit Trump zelf, nog steeds niet de woorden zijn van een democraat die in hart en nieren iedere stem van een burger tot de dood verdedigd. Sorry, maar DAAR begint de grondwet van een democratie. Voor dat grondrecht is gevochten. Wetgeving mag jaren duren, maar een verkiezing, de belangrijkste stap uit een democratie krijgt maar 24 uur?! Wat is dat voor waanzin?

Dozens of historians of fascism and authoritarianism have signed a letter warning that democracy “is either withering or in full-scale collapse globally”, and urging ordinary people to take action. www.theguardian.com/world/2020/nov/01... Het is bizar hoe weinig fictief dit is. Ook in Nederland is het vertrouwen zoek, de kloof steeds groter, of zijn we de liegende belastingdienst tegen de rechter, de zwartgelakte dossiers en de kinderopvangtoeslagaffaire al vergeten?! Journalisten worden door een leger van voorlichters voorgelogen, niemand weet meer iets, en de affaire met Willem Oltmans die voor miljoenen werd afgekocht toont aan dat de Nederlandse Deep-State al een halve eeuw zo rolt.

De man die de gangen van Amerika in vele buitenlandse oorlogen onthulde, evenals hun buitenlandse diplomatie zit ondertussen vast in Engeland in een uitleveringsprocedure die inmiddels 10 jaar duurt. www.reuters.com/article/us-wikileaks-...

Zonder vrije pers, vrije verkiezingen, het vrije woord en vrijheid van barbaarse geloven wordt "onze" wereld steeds kleiner.