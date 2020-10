Beste redactie,

Trouw lezer, alle lof etc, etc. Geen premiumlid (schande inderdaad. Zal erover nadenken) en zelfs geen reaguurder want zonde van mijn tijd en ik ben niet zo van le plaisir de se voir imprimé.

Ter zake.

De kans dat de moord op de 73-jarige mijnheer afgelopen woensdag in Arnhem werd gepleegd door vijf Marokkanen, is nihil. Donderdag werd al bekend dat twee verdachten komen uit Rozendaal bij Arnhem. Dit villadorp is also known als het Aerdenhout van het Oosten. (Zie OZB-waardes, Streetview. Fijn wonen!) Dat lezende wist ik genoeg: daar wonen misschien drie allochtonen, in dat geval hooggekwalificeerde expats.

En zie: insiders weten inmiddels dat ten minste twee van de vijf verdachten roomblank zijn en dat ze werden geboren in een ‘warm nestje’. Ik ken namen maar noem ze niet want sowieso ongepast en bovendien kent iedereen elkaar in deze contreien en in dit ‘keurige’ milieu.

In elk geval blijkt nu dus, tot verrassing van velen: Het Waren Geen Mocro’s (dit keer, I know), Maar Autochtone, Vreselijk Ontspoorde Blanke Kutventjes. En dan ook nog eens geeneens tokkies.

Wat is mijn punt? Ik ben donderdag, toen ook jullie aandacht besteedden aan deze afschuwelijke moord en nog ruim voordat de arrestaties bekend werden gemaakt, na zo’n honderd reaguursels gestopt met lezen. In 80+ procent wist de reaguurder het zeker: het waren weer “jongeren”, Finnen.

JA, de modus operandi wees zonder meer op een beige dadergroep. Mishandeling in vereniging, van een ouder, vermoedelijk weerloos slachtoffer; the works. En JA, meestal volgt de bevestiging van dit vermoeden ook al snel.

Ook ik maak me er schuldig aan, zeker wanneer ik (zoals natuurlijk bijna altijd) verder geen concrete informatie heb over een misdrijf. En hop, weer is je ‘skepsis jegens de Fin’ bevestigd en wat dieper geworteld. En geloof mij, ook ik zie dat de diversiteit op tv vooral in Opsporing Verzocht alle ruimte krijgt. De criminaliteitscijfers spreken voor zich.

Toch is het voor ons allen goed om weer eens te beseffen dat de daad pas vaststaat na wettig en overtuigend bewijs. Reaguurders die zo gepreoccupeerd zijn als de bovengenoemde 80 procent, zijn eigenlijk geen haar beter dan die sneue lutsers van dat brommerclubje dat eigenhandig pedofielen opspoort en die (ter legitimatie van de eigen primaire driften) ze eigenhandig afrost.

Gebrekkig opsporingsapparaat? Laks OM? Softe rechters? Disproportioneel voorkomen van Mocro’s in geweldsstatistieken? Vaak genoeg mee eens. Maar bedenk dat NIEMAND er bij gebaat is dat de verkeerden als verdachte (of zelfs dader) worden bestempeld. De echte daders gaan daarmee vrijuit en weten zich beschermd door de ‘eigen’ groep. En van welke bevolkingsgroep kennen wij dat nu juist zo goed?...

Keep up the good work,

Philip

p.s. Inmiddels is ook bekend dat het 73-jarige slachtoffer nogal actief was in de homoscene. Dat moest hij natuurlijk helemaal zelf weten maar het is wel nieuw nieuws en zo zie je dat zo’n zaak zich met het uur ontwikkelt. Feit is dus dat we als buitenstaander nauwelijks tot niets weten, totdat alle feiten op tafel liggen. Rechercheren heet dat. Dat is een vak. En niet het onze.