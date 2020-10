Rutte zei NEE tegen de miljarden afdracht aan de EU, maar vervolgens deed hij het zonder onze goedkeuring WEl !

Onze ( klein) kinderen zitten tot in lengte van jaren deze belasting schuld af te lossen, terwijl ze wel 10 jaar moeten wachten op een eigen huis.

Rutte's puinhopen: in de Zorg, Woningnood, Immigratie, Illegalen, Onderwijs, zijn foute opstelling naar de EU, Voedselbanken en Daklozen, verwaarlozing ouderen, liet als minister president van Nederland - linkse radicale activisten een kinderfeest afschaffen en onze geschiedenis, cultuur en identiteit "bijna"

kapot maken, pensioenen naar de knoppen, bijna de hoogste belasting van Europa en een jokkebrok en praatjesmaker inzake de corona pandemie waarin Nederland van alles tekort had op elk medisch gebied. De ouderen stierven bij bosjes in verpleeg tehuizen, omdat Rutte jaren geleden niet geluisterd heeft naar knappe doctoren die hem voor grote virus uitbraken in Nederland waarschuwden.

Hoe is het mogelijk dat blijkbaar nog zoveel( angst) stemmers achter die man staan.

Ik ben echter bang dat als mensen deze reactie lezen hij nog weer meer in de peilingen zal stijgen.

Nederland heeft in 2021 politici nodig die vóór Nederland zijn.

De houdbaarheidsdatum van Rutte is wat mij betreft geheel voorbij.