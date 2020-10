Dat artikel in The Lancet , The UK Government's Vaccine Taskforce: strategy for protecting the UK and the world, geeft niet veel hoop, denk toch dat Big Pharma zich hier lekker aan het verrijken is, met hun kennis van zaken over de rug van wanhopige politici en (doods)bange mensen.

Of het doet niets, of het werkt kort of het werkt niet bij de oudjes.

En dan hoor je nog niets over de eventuele bijwerkingen van die 'vaccin' , wat geen gewoon vaccin is, maar een genetisch modificatie van jezelf ofzo, ik pas even iig.

Eerst al die politici laten intenten en vooral de covid-vaccinpleiters van het RIVM zelf en hun gezin enzo, echt iedereen die er zo voor is, die doen maar, als het (jaren later) toch mis blijkt te gaan met vreemde bijwerkingen of effecten, dan hebben ze pech.