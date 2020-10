In de azaanbode ook meneer Pieter van Os, 1 of andere kanshebber op een prijs:

Maar we kunnen toch niet zonder nationaliteit?

‘Ik denk dat het best kan, ik vind grenzen overschat. Liever dier dan mens is bedoeld als antinationalistisch boek. Ik zie het bij mijn kinderen. Door het werk van mijn vrouw krijgen ze een kosmopolitische opvoeding. Mijn jongste dochter Caatje heeft maar drie jaar in Amsterdam gewoond. Nu heb ik haar net naar haar beste vriendinnetje gebracht, die ze in Polen heeft leren kennen, maar die tegenwoordig in Brussel woont en Israëli is. Haar beste vriendin in Albanië, waar wij nu sinds twee jaar wonen, komt uit Finland. Wereldburgerschap is geen illusie. Nationalisme en racisme moet je geleerd worden. Wereldburgerschap eveneens.’

Zo denken die D66-Groenlinks-types. Je kind kan leuk babbelen met wat andere jongeren in Europa. Dus? Grenzen weg. Gelijk wereldwijd ook, niet eens alleen in Europa. En goh, hebben we in de EU geen samenwerkingsproblemen? Met die lui met een gat in hun hand: Griekenland, Italië. Verregaande (economische) samenwerking, eenwording, daar is wel even wat meer voor nodig dan leuk met elkaar babbelen. Dan moeten de mentaliteiten bij elkaar passen. De 'redeneringen' van deze man zijn zo naïef, zo dom. Wensdenken.

Kan het dan ooit nog goed komen met de EU?

‘Dat denk ik wel. Door kennis. Noem het naïef, maar ik geloof werkelijk dat ogenschijnlijk onoverbrugbare verschillen niet zo onoverbrugbaar blijken als je de positie van de ander werkelijk begrijpt.‘

Ja ja ja. 'Ik geloof' is geen argument. Je hebt geen plan. Geen begrip ook. Alleen maar aanstekelijk optimisme. Voor je kosmopolitische vriendjes wellicht, om jou een prijs te gunnen. Er zijn mensen die wat rationalistischer en kritischer in het leven staan.

En dan lezen we ook weer eens dat nationalisme een uitvinding was van de 19e eeuw. Nee. Nationalisme/tribalisme is van alle tijden. De oude Grieken waren zeer nationalistisch en keken neer op de rest. Erasmus beschreef in zijn tijd al het nationalisme van de Spanjaarden en Duitsers. Het idee dat nationalisme een uitvinding is van de 19e eeuw is een uitvinding van de 2e helft van de 20e eeuw.