Ja we kunnen nu wel allemaal bangmaak-stukjes tiepen zoals de NOS en De Rest. Maar we kunnen ook de Routekaart RijksPDF er even bijpakken die sinds 15.10 online staat. Dit zou ons "te wachten staan" als de cruciale cijfers in de cruciale week van de waarheid niet draconisch verbeteren. Verschrikkelijke maatregelen. (De hele dag weer die kutpuber in huis en nog maar met 2 mensen naar de seksclub, die dicht is.)

Maar nu het goede nieuws. Die draconische maatregelen komen er niet. Meneer Rutte gaat morgenavond heel serieus en streng kijken tijdens een persconferentie die geen persconferentie is maar een update cq persmoment, waar geen nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Want dat hoeft ook niet meer, want sinds de """ict-storing""" bij het RIVM lijkt er iets aan de hand met De Cijfers.

Pakken we de Besmet-O-Meter (scrollen, aanvinken) van Omroep Gelderland erbij, dan zien we dat de cijfers aan het dalen zijn, in Groningen, Friesland, Drenthe en Gelderland. Goed Nieuws mensen. Hebben we de Piek gehad? Was dit De Tweede Golf? Hebben we ons weer voorbeeldig gedragen? Morgen RIVM weekcijfers en dan weten we het zeker.

Nog even volhouden met z'n allen, en dan is Mark Rutte volgende week De Man Die Kerstmis 2020 Redde. Dat is lekker campagne voeren.

Groningen

Hunebeddië

FRL - De victorie begint in het noorden