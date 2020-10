"Mijn overtuiging is dat verreweg de meeste moslims niks willen van extremisme, geweld en terreur."

Dat zou best eens kunnen. Die willen niets van terreur. Die willen gewoon leven in een Islamitisch land. Maar ze wonen in Frankrijk. Dus ondanks dat ze niet *willen* dat er hoofden afgehakt worden, mensen in een concertzaal worden doodgeschoten etc. En dat misschien zelfs afschuwelijk vinden. Willen ze wel leven in een land dat de Islam boven de normen en waarden van de Franse samenleving zet (en de complete Europeese samenleving, want het speelt echt niet alleen daar). Maarja he. De samenleving is nog niet Islamitisch. En daar zit hem de crux. Die je compleet negeert in je verhaal. 75% van de jongeren en 40% van alle moslims onderschrijven dat openlijk. EN dan moet je daar dus nog in meenemen het precentage dat wel zo denkt, maar het niet aankruist op de vragenlijst.

Doet me een beetje denken aan een officiele vragenlijst van het Trimbos oid, die wij ooit op school kregen. Daarop stond de vraag:

"Gebruik je regelmatig drugs?"

Dat soort vragen kun je nog stellen op scholen, want 12-18 jarigen zijn mondiger, denken minder ver door en/of hebben verder veel minder last van consequenties of overzien die niet als ze dat soort vragen naar waarheid beantwoorden. Volwassenen met een baan binnen een onderneming waar diezelfde vraag gesteld wordt zijn veel eerder geneigd om "nee" in te vullen terwijl het echte antwoord "ja" is. Simpelweg omdat ze weten dat ze waarschijnlijk consequenties gaan ervaren als ze de vraag naar waarheid gaan beantwoorden. Dat er een grote kans is dat "hun manier van leven" waarschijnlijk in gevaar komt als ze die vraag eerlijk beantwoorden. Nou als al 40% "ja" in vult binnen die groep. Hoe groot denk je dat dat probleem dan in werkelijkheid zal zijn?