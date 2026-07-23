LOL. Vrouw roept 'wanker' naar Nigel Farage, botst vol op auto voor haar
Woman behind the steering wheel, blood on the wall
De staat van Groot-Brittannië anno 2026. Een verschrikkelijke grijze boring buurt, met verschrikkelijke grijze huizen, waar verschrikkelijke grijze, voornamelijk Duitse auto's rondrijden, met op de grijze stoep een clubje grijze mannen van Reform in verschrikkelijke verkeerde pakken en verschrikkelijke verkeerde schoenen, luisterend naar de onlangs afgetreden grijsaard Nigel Farage, die hoger staat in de peilingen dan de net aangetreden Labour-Prime Minister Andy Burnham, en een naar Farage foeterende Britse burgervrouw die het niet meer kan aanzien en niet kan rijden (rijontzegging!). Alles is grijs in dit Groot-Brittannië, maar ook daar staat het stoplicht weleens op rood.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Geen boeken van David van Reybrouck bestellen in het Stamcafé
Luister naar de Taker der Nederlanden!
Musk: Nigel Farage moet oppleuren
Nieuwe bestuurscultuur
Man die Nigel Farage bekogelde tijdens campagne hoeft cel niet in: krijgt taakstraf
Komt mooi uit dat ie niks vervelends op Facebook heeft gezet
VIDEO. Nigel Farage (weer) bekogeld met milkshake
Verzin eens iets leukers
Belgische politie GRIJPT IN bij conservatieve bijeenkomst Brussel met o.a. Nigel Farage
Ach, het is maar onze politieke vrijheid in het centrum van de Europese macht
Baas Britse bank baan kwijt na fakenews Farage
Heerlijke Britse zeep
De ALLERLAATSTE EP SPEECH van Nigel Farage
Eenmansleger zwaait af: "It's globalism against populism. You may loath populism, but I'll tell you a funny thing, it's becoming very popular."