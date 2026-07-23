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LOL. Vrouw roept 'wanker' naar Nigel Farage, botst vol op auto voor haar

Woman behind the steering wheel, blood on the wall

De staat van Groot-Brittannië anno 2026. Een verschrikkelijke grijze boring buurt, met verschrikkelijke grijze huizen, waar verschrikkelijke grijze, voornamelijk Duitse auto's rondrijden, met op de grijze stoep een clubje grijze mannen van Reform in verschrikkelijke verkeerde pakken en verschrikkelijke verkeerde schoenen, luisterend naar de onlangs afgetreden grijsaard Nigel Farage, die hoger staat in de peilingen dan de net aangetreden Labour-Prime Minister Andy Burnham, en een naar Farage foeterende Britse burgervrouw die het niet meer kan aanzien en niet kan rijden (rijontzegging!). Alles is grijs in dit Groot-Brittannië, maar ook daar staat het stoplicht weleens op rood.

Tags: nigel farage, wanker, reform, botsing
@Dorbeck | 23-07-26 | 15:00 | 108 reacties

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