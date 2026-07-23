Je kunt niet om het apennieuws heen laatste tijd. Eerst een nieuwe aap ontdekt, en nu dit weer. Maar liefst een MAAND lang voerde een ontsnapte, vierjarige kuifmangabeys een schrikbewind van absolute ontspanning, onschuld en gemoedelijkheid. En nu is dat allemaal voorbij. "De aap die eind juni ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen, is woensdagmiddag veilig teruggevonden. Dat meldt het park donderdagochtend. (...) Het vierjarige mannetje werd gevonden in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie." Het was overigens echt een enorme artiest, deze kuifkoning. "De kuifmangabeys leven in Beekse Bergen op een eiland. Er wordt vermoed dat het dier de gracht over zwom_, terwijl dat volgens de woordvoerster_ eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden." Zelfs onze apen ademenen de Faustische geest en u bent pessimistisch?