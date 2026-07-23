Ontsnapte aap Beekse Bergen na MAAND gevangen (comments uit)
Ja man neem je tijd totale anarchie dit
Je kunt niet om het apennieuws heen laatste tijd. Eerst een nieuwe aap ontdekt, en nu dit weer. Maar liefst een MAAND lang voerde een ontsnapte, vierjarige kuifmangabeys een schrikbewind van absolute ontspanning, onschuld en gemoedelijkheid. En nu is dat allemaal voorbij. "De aap die eind juni ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen, is woensdagmiddag veilig teruggevonden. Dat meldt het park donderdagochtend. (...) Het vierjarige mannetje werd gevonden in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie." Het was overigens echt een enorme artiest, deze kuifkoning. "De kuifmangabeys leven in Beekse Bergen op een eiland. Er wordt vermoed dat het dier de gracht over zwom_, terwijl dat volgens de woordvoerster_ eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden." Zelfs onze apen ademenen de Faustische geest en u bent pessimistisch?
Ook dat nog in Dierennieuws
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Ik vind Cornald - met zijn griezelige Cocu-neusje en zijn pathetische Paternotte-zeiloren, een geparfumeerde flapdrol.
Alstu. Het Nieuwe Verherverbeterde Spelalfabet
Aap. Noot. Mies = viesss
Ook al racistisch: de Veronica Inside app
Het woord 'app' klinkt namelijk als 'aap'
"Gevangenen gaan in cel door met crimineel zijn"
Nou ja zeg, opzienbárend onderzoek. Heeft men zomaar uitgevogeld dat criminelen in de cel ook gewoon criminelen zijn.