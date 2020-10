@vliegende knorrepot | 18-10-20 | 11:42: Op zich vind ik het staatsrechtelijk wel goed geregeld nu met een parlement waar een coalitie een regering vormt en het staatshoofd geen macht heeft.

Maar wat wil je veranderen met een republiek? Een soort Duitsland met een symbolische president die zich op de achtergrond houdt. Of een Frans systeem met waarbij het parlement en regering als in Nederland tot stand komen en de president daadwerkelijk macht heeft. Geen probleem als president en premier uit de zelfde partij komen, maar dat gebeurd ook niet altijd. En dan is er nog de VS, waar de president veel uitvoerende macht heeft, maar de wetgevende macht volledig bij het congres ligt. Het systeem van een republiek is mij te algemeen en Nederland is denk ik het meest gebaat bij een systeem als in Duitsland, maar als dat niet gebeurd denk ik niet dat het een verbetring is tov de huidige situatie. Ik denk dat het beter is de rol van de koning naar een Zweeds model nog cermomieler te maken en het budget te verlagen. Daarnaast kan sowieso het koninklijk huis verkleind worden, dat zijn die mensen die recht op de troon hebben, zo een koning kinderen heeft houden alleen die kinderen het recht op de troon, heeft de kroonpins(es) kinderen, vallen de andere prinsessen ook weer af.