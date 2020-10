@MickeyGouda | 18-10-20 | 15:32

In theorie heb je gelijk.

In de praktijk vormden linkse partijen bij gemeenteraadsverkiezingen een "links-islamitisch blok" met nida en denk. In de Schilderswijk demonstreerde antifa samen met isis tegen Pegida. De hezbollah-terrorist Jahjah wordt door de meeste Marokkanen uitgekotst (want Arabier, geen Berber), maar is in linkse kringen zeer populair. Sunny B en Anja M glommen van trots dat ze met deze holocaust-prediker uit eten mochten. Zo'n beetje iedereen in KOZP staat met die l*l op de foto.

Links denkt de islam te vriend te kunnen houden door samen met moslims op te treden tegen joden, democratie en PVV-ers. Dat ze daar straks naast zullen worden opgehangen snappen ze nu nog niet.

Toch is er geen enkel islamitisch land waar links zelfs maar gedoogd wordt.

Charli Hebdo was trouwens een zeer links tijdschrift; dat CH sinds die aanslag door de Peter Rdogannetjes de Vries van deze wereld als extreemrechts wordt gezien zegt vooral veel over de onbelezenheid van links.