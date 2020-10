:

Waarom? Demonstreren is één ding en wat mij betreft heilig, gekozen kamerleden fysiek bedreigen is echter fascistoïde. En het gebeurt elke dag opnieuw. Kijk ook eens op twitter naar de woorden waarmee het onfrisse tuig dat zich met wapenschildjes in de twitterbio "verzet" tegen de "dictatuur". Dat is gewoon de jaren '30 revisited. Gelukkig is het nog maar 5% van de bevolking. Dus goed in de gaten houden en verder niet meer betrekken bij de besluitvorming, maar handhaven met de harde hand.