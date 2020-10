Blokje 1: Geert begint met een paar welluidende oneliners en roept dat iedereen en zijn schoenen subiet moet aftreden, LoLo mekkert over zwabberbeleid en extra centjes voor de natuur, Lilian is heel boos namens de medewerkers in de zorg en Pieter komt met een op zichzelf verder best interessante beschouwing waar je nog geen anderhalve millimeter mee vooruit komt.

Blokje 2: Femke Merel heeft een paar valide punten, maar geen enkel recht van spreken, de oppositie jaagt ritueel op lamme eend Klaas zonder raak te schiten, Kees gelooft als een van de weinigen nog in God en Jesse gelooft als een van de weinigen nog in zichzelf.

Blokje 3: Rob gaat doen alsof hij die plaatjes bij de routekaart zelf heeft getekend terwijl iedereen denkt wat maakt het nou uit wie ze heeft getekend ze zijn vijf maanden te laat Rob, Corrie en Henk doen alsof ze opkomen voor de ouderen maar komen op voor zichzelf en Gertjan doet een gratuite oproep aan de kerken omdat iedereen die daar aanstoot aan kan nemen toch wel SGP stemt.

Blokje 4: Eva geeft de schuld aan de nertsen, Wybren geeft de schuld aan de PCR-testen, Farid geeft de schuld aan de tweekamerwoningen en Thierry geeft de schuld aan de peilingen.

Blokjes daarna: Rutte en De Jonge voeren een debat dat de parlementaire pers 'stevig' mag noemen en dan kan iedereen gedeeltelijk tevreden naar huis.

Blokje informatie voor de mensen thuis: de vijf zit wat ons betreft vanaf NU al in de alcoholklok en bier bevat heel veel vitamine D (checken, red.) dus schaamt u zich niet als u iets bij uw chips & nootjes drinkt.