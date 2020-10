De toespraak van Rutte was helaas te kort. Dit gedeelte is weggevallen:

“En mensen, er is nog iets belangrijks. 15 internationale studies wijzen er op dat er een verband is tussen vitamine D-tekort en de besmetting, ernst en dodelijkheid van Covid-19. En dat is ook logisch, omdat zonder voldoende vitamine D je immuunstelsel niet goed of pas te laat in actie komt.

We weten niet helemaal honderd procent zeker of er echt een causaal verband is, omdat de studies die dat onweerlegbaar aantonen pas over een half jaar af zijn. Maar op dit moment moeten we alles aangrijpen wat ook maar enigszins kan helpen.

Daarom gaan we het volgende doen. Alle verpleeghuisbewoners krijgen voldoende vitamine D. De GGD gaat iedereen die positief is getest voor het Covid-19 virus het dringende advies geven om dagelijks extra vitamine D in te nemen. Dat geldt ook voor hun huisgenoten en contacten. Uiteraard gaan we ook het zorgpersoneel en onderwijspersoneel informeren, zodat zij dat tijdig weten en hun eigen maatregelen kunnen treffen. We willen liever niet dat zij daar pas over een half jaar achter komen. Ook gaan we specifieke voorlichting geven aan groepen die extra gevaar lopen op vitamine D-tekorten, zoals mensen met overgewicht en mensen met getinte of donkere huidkleur. Vitamine D is geen geneesmiddel en ook geen vervanging voor maatregelen, maar dit doen is relatief goedkoop, is sowieso beter voor de gezondheid en er was nog nooit een beter moment dan nu."