Autorijders. Wat is er nou heerlijker dan na een dag hard werken in uw voiture te kruipen, te remmen, weer een beetje te rijden, dan weer remmen, dan weer rijden, dan weer remmen, dan weer rijden maar toch niet, dan opeens rijden en weer opeens remmen, en dat allemaal terwijl er overbetaalde diskjockey op net iets te hoog volume allerlei wartaal in uw oren schreeuwt. Niets toch. Maar ook dit dagelijkse pleziertje verdwijnt door de corona. Volgens de ANWB (en die kunnen het weten want die zitten de hele dag naar snelwegwebcams te loeren) zijn de ochtendspits en avondspits sinds vorige week zo goed als verdwenen omdat u allemaal braaf aan het thuiswerken bent. En alsof dat nog niet genoeg is komen ze ook nog uw versnellingspookje afpakken. Zijn dit onze snelwegen nog wel?