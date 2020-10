Postmodernisme is: verontwaardigd zijn over de ophef over je eigen antwoord op je eigen vraag in je eigen journaal. Postmodernisme is: klagen over etnisch profileren maar ondertussen Kamerleden van Turkse komaf verklikken bij de zenderbaasjes in Ankara. Postmodernisme is: boos worden als je fascist wordt genoemd maar er fijntjes op wijzen dat Mussolini toch maar mooi 20 jaar aan de macht was. Postmodernisme is: strijden tegen vooroordelen en Kamervoorzitters uitschelden voor kech. Postmodernisme is: Wassila Hachchi. Postmodernisme is: zeggen dat je een hekel hebt aan zetelrovers en plotseling van mening veranderen als een zetelrover zich bij je aansluit. Postmodernisme is: lachend een video maken over het vermeende narcisme van Thiery Baudet terwijl je eigen mediastrategie exact hetzelfde is en je je eigen terugkeer-zonder-ooit-te-zijn-weggegaan in de politiek hebt aangekondigd met een interviewer wiens tong nog steeds niet volledig uit je eigen achterste is gekropen. Postmodernisme is: springlevend.