Die vleermuizen van de voormalige politieke partij DENK, wat zijn het op Kuzu en Azarkan na toch ook ongelooflijk nutteloze lulbroeken. En Kuzu en Azarkan, die zijn ook van de pot gerukt. De partij is al kapotstuk en nog steeds vallen er besnorde lijken uit de kast. Nu verklapt Tele-verslaggever De Winther weer dat een van de Erdopijpers kamervoorzitter Arib uitschold voor 'kech', toen zij een glaasje wijn nuttigde. Die Arib, dat is gewoon een hartstikke leuke seculiere en gerespecteerde mevrouw, en dan komen er weer een paar van die islamidolate vrouwenslissers achter de ellebogen fluisteren hoe het wel en niet moet, want ze zijn nog te laf om het gewoon recht in het gezicht te blaffen. We mogen niet wijzen maar het zal die smeerbeer van een Öztürk wel geweest zijn, naar verluidt is hij de allerbeste aftrekker van de Tweede Kamer - hij was al jelly toen zijn crush Arib een keertje bij Bosma in de auto stapte. Niet dat die andere twee losers Nederland veel gebracht hebben, maar dat wist u inmiddels al.