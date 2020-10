Minder, minder, MINDER!

Maar het kwaad is al geschiedt. Nederland is ook op dit vlak weer behoorlijk verdeeld, enerzijds in nuchtere mensen die het allemaal wel vinden meevallen, anderzijds in totale hypochonders. En laat vooral die laatste groep met de dag banger en hysterischer worden. Vanuit de VS zien we al maanden filmpjes opduiken waar mensen echt lastig gevallen worden en zelfs belaagd worden vanwege het niet dragen van een mondkapje. Het is een kwestie van tijd dat die heksenjachten hier ook gaan plaats vinden.

En waarom? Voor een virusje dat achteraf wel mee blijkt te vallen. Van de sterftecijfers schrik je niet meer dan die van elke andere griepepidemie die we eerder (bijna jaarlijks) hebben gehad. En mensen die tussen de regeltjes door kunnen lezen, zien ook wel dat het vooral gegoochel met cijfers en statistiek is. Het overgrote leeuwendeel van de mensen die ernstig is getroffen door corona of zelfs is komen te overlijden, had al iets onder de leden. (Morbide) obees, astmapatiënt, andere long- of vaatziekten, of gewoon erg op leeftijd. Maar helaas, de hysterische meute schiet meteen in de hypochonderpaniek want er sterven hier en daar ook kerngezonde, jonge sporters, en iemand uit bekende kring. Ondergetekende en vrouwlief hebben het in maart overigens al gehad. We zijn beiden een weekendje flink ziek geweest. Maar ook hier, viel het achteraf allemaal wel mee.

Bij mijn vrouw, werkzaam in het ziekenhuis, is ook weer een nieuwe golf opgedoken. Opeens liepen heel veel mensen het virus op en moest iedereen testen, met als gevolg dat het bij het personeel nu stikt van de positief besmetten. Een enkeling daarvan is er ernstig aan toe (maar ook in dit geval weer behoorlijk aan de zware kant en al op leeftijd), de rest ervaart niet meer dan klachten die gebruikelijk zijn bij een griep. De meesten vinden dat twee weken verplicht thuis in quarantaine blijven zitten maar niks want voelen zich lekker genoeg om te werken.

Maar de echte klappen, die gaan nog komen. En dat zijn de economische en financiële. Nederland is inmiddels al een half jaar op slot en mensen worden murw gebeukt met allerlei maffe maatregelen. Je proeft gewoon aan de sfeer in het openbaar dat men het beu is. Iedereen is chagrijnig. Veel bedrijven zijn al op de fles gegaan, vele zullen er nog gaan volgen, en die wat overblijven zullen flink in de subsidiepot (NOW) graaien. De werkloosheid is weer tot recordhoogte aan het stijgen. En de rekening, die gaat ongetwijfeld nog komen. Vanaf 2021 gaat alles héél erg duur worden.

De shitzooi is nog maar net begonnen.