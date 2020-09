Nou ff serieus ik snap wel waarom het CBS een tijd terug zo stellig kon beweren dat depressie doodsoorzaak nummer 1 zou gaan worden in 2030...

Moet je je ff inbeelden dat je ipv elk jaar de griep ff 6 weken in coma moet en weer leren lopen, werk zoeken, een huis, een vrouw..

Daar wordt je wel depressief van op den duur, in elk geval is het wel duidelijk waarom de VN en EU documenten over remigration of whatever elk geval scenario 4 of 5 van die pdf's uit 2015 men zulke massale sterfte verwacht dat er 60 muljoen mensen moeten worden geimporteerd tot 2050.

Of is ons dit ook weer overkomen en moeten die sobere projecties nog worden bijgesteld? T kan vriezen of dooien natuurlijk..

Vooralsnog mogen we aannemen dat volgens die wereldwijde corona counter er inmiddels al meer mensen wereldwijd zijn gestorven aan Sars-cov-2 dan er in de 3 golven Spaanse griep totaal zijn gestorven.. 500k toch ong? Meer dan aan WW1 zouden sterven in dat jaar?

Heeft iemand die cijfers al eens geijkt eigenlijk? Schaalt dat statistisch een beetje met de data van de mensen die altijd over overbevolking drammen zonder te kunnen rekenen (people that get born almost always die).

Is het allemaal zo erg dat we allemaal blind moeten vertrouwen op wat de media vertelt over gevallen tot dusver?

Er is inmiddels toch wel voldoende data voor iemand om er ff op af te studeren ofzo??

Wel al een vaccin testen maar totaal niet kunnen quantificeren wat er momenteel speelt eigenlijk en wat de projecties voor de winter zijn.

Ik heb laatst een keer nieuws gekeken en als dat een beetje representatief is voor het ouvre van NOS en RTL de afgelopen maanden dan vraag ik me heel sterk af wat de mindset is van de mensen die dat al maanden wellicht in isolatie absorberen.. Beetje zoals die kids laatst die op die boerderij werden gevonden met die vent die niet uit zijn 2012 trip wilde komen wellicht?

Henk is een lullo die min of meer op zijn eigen begrafenis zit die mis is gelopen, anders zat ie daar niet.. Is dat een conclusie die we 100% kunnen vaststellen met meer dan alleen ik? Verder kan ik geen feiten of conclusies trekken verder en in deze kan ik ook alleen staan besef ik me..

Er staan maar weinig mensen op het malle veld.. moeten we weer op de boeren wachten of krijgen die opeens eerlijk betaald voor hun producten en horen we ze niet meer?

Roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft, waarom laat henk zich zomaar inslapen? Of was het zijn vrouw die hem met een dikke bult op zijn kop bij de SEH uit de auto heeft gegooid?

Dat je niets voelt als je in een kunstmatig coma ligt!!?? Is dat de clue van het verhaal??

Iets met verwarde smilies..