Angst, Angst en nog eens Angst. Als je dat maar genoeg zaait zal het volk buigzaam volgen. In Duitsland is een beleidsnotitie uitgelekt waarin de regering aangeeft te willen sturen op angst en dit ook zo met de media bespreekt. In Nederland tellen we coronadoden uit april bij actuele cijfers op om het allemaal aan te dikken. In talkshows zien we alleen dezelfde koppen die voor alle strenge maatregelen zijn en vooral vertellen hoe erg de situatie is en als er een keer een tegengeluid komt dan zijn het idioten als Engel en Famke zodat kritiek snel in de kiem gesmoord wordt. Er zijn echter voldoende wetenschappers, ja zelfs medici, die het niet met de maatregelen eens zijn, die een minder angstig beeld laten zien. Die laten we nauwelijks aan het woord, want stel je toch eens voor dat het volk dan minder bang wordt. Als een Ira Helsloot dan met een steekhoudend verhaal komt dan is dat 5 minuten en wordt er toch vooral getracht aan zijn stoelpoten te zagen. Uiteraard krijg hij als bonus een lading doodsbedreigingen van het volk. We geven op dit moment 7 tot 20 miljoen uit voor ieder gewonnen levensjaar (80K is normaal maximaal in de zorg). Met dat geld is een veelvoud aan levensjaren te winnen op andere terreinen, maar blijkbaar boeit het niemand meer dat er mensen doodgaan aan andere ziektes, armoede of in het verkeer. Het is inmiddels al lang duidelijk dat voor mensen onder de 60 corona niet veel spannender is dan de griep maar toch leggen we een heel land plat. Mensen hebben geen idee, jan met de pet krijt iedere maand zijn loon en er is nog brood bij de bakker. Alles gaat dus goed toch? Op dit moment worden al 1,3 miljoen werknemers kunstmatig in dienst gehouden door de overheid. Het aantal bedrijven dat om zou vallen zonder steun van de overheid is niet te overzien. En weet je wie de grote winnaar is? De zittende macht. Het is altijd zo geweest, in tijden van crisis winnen zittende partijen. Kijk maar naar de peilingen. De show van Rutte en de Jonge is misschien wel de beste uit de vaderlandse politieke geschiedenis, ik neem mijn petje er voor af.