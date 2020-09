En als je dan tegen zo'n NRC lezer zegt 'het stoplicht is gewoon rood' dat ze dan beginnen.

Ja, kijk rood is natuurlijk een frequentie dus het is maar net wat je bedoelt, je moet dat genuanceerd zien want elke lichtbron straalt eigenlijk allerlei frequenties uit waarvan er 1 de boventoon heeft en eigenlijk zit daar wel een deksels interessante nuance in en blah blah blah

Dat je gewoon conclusies trekt over want je ziet om je heen en dat ze dan gaan 'nuanceren' maar wel tot zo'n punt dat gewoon wat ze zeggen apert niet klopt met hoe dingen echt zitten. Of dat ze er 1 puntje of foutje ergens uitvissen dan daaraan dan ophangen dat jouw mening dus 'populistisch' en 'volkomen verkeerd' is.

Stelletje aspergers.