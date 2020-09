Gedachtenexperimentje. Deze column gaat over feestende Willem II-supporters, waar de burgemeester niet tegen ingreep uit angst voor escalatie. Dat zit Sheila Sitalsing niet lekker - en niet geheel onterecht. Maar als je "enthousiast brullende voetbalsupporters" zou vervangen door "rellende Marokkaanse jongeren" of "tienduizend corona-regels schendende BLM-demonstranten" en de burgemeester van Tilburg vervangt voor die van Den Haag of Amsterdam, dan heb je een luie tu quoque van een GS-topic dezelfde column over recente publieke kwesties waarin groepen zijn beloond voor hun recalcitrantie door ze de publieke ruimte cadeau te doen.

Díe column lees je dan weer nooit in de Azijnbode, een krant die heeft geleerd dat opinie maken in Nederland nogal eens neer komt op eindeloos doorzwetsen om oorzaak en gevolg om te draaien als dat de eigen ideologie beter uitkomt. De stadions zijn binnenkort weer gesloten, maar de straten, pleinen en stadsparken blijven gewoon open.