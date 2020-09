We knippen wel eens een stukje Tweede Kamer voor ons YouTube-kanaal. Kwinkslagen, scherpe interrupties, een goede bijdrage of een lekker debatmomentje: vinden we leuk. En u ook: die twee uur Wilders bij de Algemene Beschouwingen gaat richting een half miljoen. Dus toen we gisteren Thierry Baudet bij de interruptie-microfoon aan Pieter Omtzigt hoorden vragen of hij voor of tegen de euro is, en hem na diens antwoord verweet "controlled opposition" te zijn (raar verwijt tegen een coalitiekamerlid die zijn eigen regering controleert, maar OK), vonden we dat leuke video content voor de liefhebbers (maar iets te veel vierkantecentimeter-politiek voor een topic op GS). Op GSTV YouTube is het bijschrijft een keurig enerzijds, anderzijds: "Thierry Baudet valt Pieter Omtzigt aan tijdens een debat over de EU. Maar Omtzigt laat het er niet bij zitten, en voorzitter Arib heeft ook geen zin om Baudet een gratis knipfilmpje cadeau te doen. WIE HEEFT ER GELIJK?" U mag van ons dus lekker zelf kiezen tussen Thierry, Pieter & Khadija.

Die eigen keuze, daar denkt de video-editor van Forum voor Democratie iets anders over. Hierboven zie je de beelden zoals het zich werkelijk chronologisch afspeelde tijdens het debat over de EU-top (controleer het zelf, vanaf 14u26), en waarin de voorzitter Baudet vanaf 5 minuut 50 afkapt omdat ze bang is dat hij de interruptie zal verknippen tot een persoonlijke aanval in een filmpje. In onderstaande video zie je tot minuut vijf hetzelfde als hierboven, en daarna gebeurt er precies wat Arib al vreesde: het laatste (en tamelijk dodelijke) antwoord van Omtzigt is weggelaten en vervangen door een antwoord van Omtzigt op een ándere vraag, van een ánder Kamerlid. Zouden Forumleden- en kiezers het leuk vinden om zo misleid te worden door hun eigen leider?

De door FvD weggelaten laatste woorden van Omtzigt tegen de luie zelfvoldaanheid waarmee Baudet retorische speldenprikken verwart met democratisch ambachtelijk handwerk, waren dan ook heel pijnlijk vol op de Forumneus: "Toen u niet in de Kamer zat, heeft u meer initiatiefnota's op de agenda weten te zetten, dan toen u wél in de Kamer zat", waarmee Omtzigt verwijst naar het burgerinitiatief waarmee Baudet vóórdat hij Kamerlid werd aan zijn toekomstige collega's vroeg om een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Die kwam er toen niet. Jammer, want een onderzoek naar die Europese Ponzipoen waar we zijn ingerommeld door Gerrit Zalm & kartelkornuiten, zouden we nog steeds héél graag meemaken. Was er maar een partij in de Kamer die daar politiek voor ijverde.

Maar helaas. Bij Forum zijn ze veel te druk met zichzelf met het vingerwijzen naar anderen met het eren van de grote leider met wachten op het magische moment dat Baudet ineens de alleenheersende baas van alles wordt met het monteren van fake news video's over collega-Kamerleden. Daar win je misschien een heleboel zwevende zieltjes mee in maart, maar het leidt politiek tot helemaal niets en dan kan Baudet wel roepen dat coalitiekamerlid Omtzigt "controlled opposition" is, hij is zelf degene die als populistische bliksemafleider alle door het partijkartel ommuurde onderwerpen op tafel probeert te gooien (de corrupte EU, de falende euro, de kansloze migratie, de absurdistische klimaatpaniek), maar geen enkel onderwerp krijgt politiek handen en voeten. Alleen retorisch tromgeroffel, Baudets eigen borstklopperij en verknipte video's van debatmomenten die niet echt gebeurd zijn. Mogen de Forumfanboys nu weer boos worden op de boodschapper, maar we zeggen het simpelweg zoals het is: De enige die wint met deze strategie, is Thierry Baudet. En Thierry Baudet is alles waar het Thierry Baudet om te doen lijkt.

Kijkwijzer: door FvD verknipte fake news debatbeelden

"Duidelijk visueel overgangseffect"

Maar ga vooral eens aan het WERK, Tjer.