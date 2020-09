Er was eens een hongerige Chinees die zin had in rauwe vleermuis, daad bij woord voegde en toen werd iedereen ziek. In China vielen allemaal mensen omver, maar in de rest van de wereld niet, toch had iedereen dezelfde corona. Het was met name de schuld van carnaval, een feest waarbij Brabanders en Limburgers 900 bier in een paar dagen drinken, en het RIVM had alles onder controle want er was geen directe vliegverbinding tussen Nederland en Wuhan. Ineens was er toch geen controle meer en toen kocht iedereen zoveel mogelijk wc-papier, sommige huishoudens hebben nu nog steeds een paar honderd rollen in de kelder, alsook ananas in blik en perziken op sap. Een gebarentolk met de naam Irma werd ineens de belangrijkste vrouw van het land, en half Nederland ging in de rij bij een coffeeshop om wiet te halen. Een minister viel flauw want die kon het allemaal niet aan, toen kregen we een minister met schoenen in allemaal verschillende kleuren en hij kon alleen nog maar praten over een app. Iedereen deed maar wat en dat gaf ruimte aan Willem Engel, een dansleraar die ineens heel veel verstand had van het bestrijden van een pandemie, wiens pa ('de krottenkoning') werd veroordeeld voor een wietplantage en wiens broer prostitutiebaron in Bremerhaven is. Hij was een soort contemporaine Jezus, deed iets met Viruswaanzin en dat werd later Viruswaarheid. Ineens dacht iedereen: nou, als we kunnen kiezen tussen de overheid, wetenschappers als Diederik Gommers of sceptici als Maurice de Hond, dan lopen we wel achter een langharige teckel die een therapeutische dansschool wilde beginnen aan. En zo geschiedde, iedereen stond op het Malieveld elkaar complimentjes te geven hoe recalcitrant ze wel niet waren, verdrietige mensen als Claudia uit Zwolle stalkten een integere politicus als Pieter Omtzigt, er gingen allemaal mensen vechten met de politie, Willem Engel deelde een 'officiële waarschuwing' uit aan een journalistiek medium, een zorgcentrum kreeg na aansporing van Engel allerlei akelige verwensingen en doodsbedreigingen en meneer hitste een stel onzekere c-BN'ers op een of andere oerdomme 'ik doe niet meer mee'-tekst uit te spreken. Dat waren eencellige losers als Tim Douwsma, Jebroer en Thomas Berge die eigenlijk Chiel Ottink heet, maar ook compleet doorgedraaide en reddeloos verloren complotdenkers als Lange Frans en Paul Elstak, waarvan eigenlijk helemaal niemand wist waarom ze ook alweer serieus genomen werden. Graancirkelgeleerde Lange Frans, bekend van dat hij iedereen om zich heen wegjaagt, fantaseerde over het vermoorden van de premier en dat vond men helemaal okee. Een of andere zangeres Famke Louise deed ook niet meer mee, ze praatte doorgaans in een 'wat is deze'-taaltje maar plots werd ze gebombardeerd tot de hoeder van de menselijke maat, waarop ze bij Jinek door het ijs mocht zakken over het niet meer meedoen. Famke Louise heeft een stiefvader, veel respect voor corona en verder bleek vooral dat ze geen flauw idee heeft waar de fuck ze over praat, en toen zei Famke Louise wel weer mee en zei ze 'sorry', en de rest vertel ik de volgende keer.

Haha ja leuk verhaal opa wat heb je toch een heerlijke fantasie.