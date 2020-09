De BCO faalt door heel Nederland

10.000 mensen per dag kunnen niet getest worden

Huidige (planbare) zorg wordt alweer uitgesteld in 2 ziekenhuizen. Iets wat nooit(!) meer zou gebeuren. Maar nu dus al wel.

Bezetting verpleegafdelingen en IC neemt weer rap toe (op dit tempo liggen er medio oktober 500 mensen op de IC)

Steun, uitvoering en begrip in Nederland wordt steeds minder (zie ook acties als #ikdoenietmeermee)

111 Verpleeghuizen hebben al weer 1 of minder geinfecteerde bewoner (gaat wel lekker,beschermen van kwetsbaren)

Aerosolen en mondkapjes. Een gotspe.

Hoeveel plekken zijn er bij gekomen op de IC? Hoeveel mensen zijn er al opgeleid?

De analisten in de labs werken sinds maart op 110%. Hoe gaan zij dit nog 6 maanden vol houden?

Aangeboden hulp van buitenlandse en commerciele laboratoria is afgeslagen door VWS (herinnert zich nog het PBM verhaal?)

Er zijn tekorten in medische handschoenen en schorten

Het schandelige mondkapjes verhaal in de verzorgingstehuizen

Vrijwel alle signaalwaardes op het dasboard zijn al dagen zo niet weken overschreden. En nu?

De R ligt al weken ruim boven de 1. Maar alles wat het kabinet weet te verzinnen is dat de kroeg 1 uur eerder dicht moet. Vergelijkbaar met het niet handen schuuden (o doe ik het per ongeluk wel, lachen man)

Een lockdown is bijna onafwendbaar (Zie ook gedrag van Nederlanders). Dit brengt Nederland in grote, onoverkomelijke, economische en maatschappelijke problemen.

Een volledig gebrek aan sturing (wederom).