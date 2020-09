"Werknemers moeten recht krijgen op een 'winstuitkering' van een bedrijf."

- Want weg met het grootkapitaal, bezit is diefstal, iedereen krijgt veel geld of je nu iets kunt of niet, of je je nu inzet of niet.

"Het eigen risico in de zorg moet verdwijnen en in plaats daarvan moet er een Nationaal Zorgfonds komen."

- Nationaliseren kun je leren. Het is aftellen tot het moment dat ze kolchozen gaan introduceren in Nederland

"AOW-leeftijd weer omlaag naar 65 jaar"

- betaalbaarheid is voor een socialist altijd van ondergeschikt belang

"Gratis OV voor kinderen en ouderen"

- Toegegeven, dit is een mooi punt.

"Verlaging van de huren en een zorgbuurthuis voor ouderen, die dan in hun wijk kunnen blijven".

- Huurverlaging. Waar betalen we dat van? Lucht? Ach wat maakt het uit.

Lenin zou trots zijn.